  1. В Україні

На Миколаївщині чоловік заявив про побиття та двотижневе утримання в ТЦК – поліція відкрила справу

13:05, 8 січня 2026
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом незаконного утримання та побиття чоловіка.
У Миколаївській області поліція розпочала кримінальне провадження після заяви 40-річного чоловіка, який стверджує, що його побили та майже два тижні утримували у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався з 25 грудня 2025 року по 6 січня 2026 року. Чоловік заявив, що під час перебування у ТЦК та СП його незаконно утримували та наносили тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі Вознесенського райуправління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України — «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань протягом тривалого часу».

Наразі поліція проводить слідчі та оперативні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до злочину.

поліція Миколаїв ТЦК

