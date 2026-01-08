В Николаевской области мужчина заявил об избиении и двухнедельном содержании в ТЦК – полиция открыла дело

Полиция начала досудебное расследование по факту незаконного содержания и избиения мужчины.

В Николаевской области полиция начала уголовное производство после заявления 40-летнего мужчины, который утверждает, что его избили и почти две недели удерживали в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

По информации правоохранителей, инцидент произошел с 25 декабря 2025 года по 6 января 2026 года. Мужчина заявил, что во время пребывания в ТЦК и СП его незаконно удерживали и наносили телесные повреждения.

По данному факту следователи Вознесенского райуправления открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины — «Незаконное лишение свободы или похищение человека, сопровождавшееся причинением физических страданий в течение длительного времени».

В настоящее время полиция проводит следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к преступлению.

