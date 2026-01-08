Суд на Сумщині зобов’язав фермерське господарство повернути земельні ділянки громаді: деталі справи

Суд задовольнив позов прокуратури та скасував незаконну оренду земель на Сумщині загальною площею 480 гектарів.

Господарський суд Сумської області визнав недійсними договори оренди земель сільськогосподарського призначення та зобов’язав фермерське господарство повернути ділянки у власність територіальної громади.

Рішенням Господарський суд Сумської області від 17 грудня 2025 року у справі № 920/303/19 було задоволено позовні вимоги керівника Роменської окружної прокуратури в інтересах держави про визнання незаконними та скасування наказів, визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок та повернення земельних ділянок загальною площею 480 га вартістю 13,5 млн гривень до комунальної власності територіальної громади.

Прокурором під час судового розгляду було доведено порушення вимог чинного законодавства щодо отримання в оренду вказаних земельних ділянок та конкурентних засад набуття землі у користування.

Згідно статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Наразі вказане рішення ще не набрало законної сили.

