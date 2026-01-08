Суд в Сумской области обязал фермерское хозяйство вернуть земельные участки общине: детали дела

Суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил незаконную аренду земель в Сумской области общей площадью 480 гектаров.

Фото: суд

Хозяйственный суд Сумской области признал недействительными договоры аренды земель сельскохозяйственного назначения и обязал фермерское хозяйство вернуть участки в собственность территориальной общины.

Решением Хозяйственного суда Сумской области от 17 декабря 2025 года по делу № 920/303/19 были удовлетворены исковые требования руководителя Роменской окружной прокуратуры в интересах государства о признании незаконными и отмене приказов, признании недействительными договоров аренды земельных участков и возврате земельных участков общей площадью 480 га стоимостью 13,5 млн гривен в коммунальную собственность территориальной общины.

Прокурором во время судебного разбирательства было доказано нарушение требований действующего законодательства относительно получения в аренду указанных земельных участков и конкурентных принципов приобретения земли в пользование.

Согласно статье 241 Хозяйственного процессуального кодекса Украины решение хозяйственного суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.

В настоящее время указанное решение еще не вступило в законную силу.

