У Києві провалилася дорога, у провалі «застряг» тролейбус – фото

У центрі Києва стався провал дороги на вулиці Софіївській.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У центрі Києва на вулиці Софіївській стався провал дорожнього покриття. У ньому застрягнув тролейбус, який витягали фахівці КАРС «Київська служба порятунку» спільно з рятувальниками ДСНС.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, за результатами обстеження встановлено, що провал стався внаслідок аварії на мережах водопостачання. Наразі на місці працюють аварійні бригади Київводоканалу.

Для проведення ремонту тимчасово перекрили водопровідну мережу діаметром 300 мм. Без водопостачання наразі залишаються два житлові будинки на вулиці, а також дитячий садок.

Рух транспорту в районі проведення ремонту обмежений.

У Патрульній поліції показали фото інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.