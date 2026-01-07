  1. Фото
В Киеве провалилась дорога, в провале «застрял» троллейбус – фото

15:10, 7 января 2026
В центре Киева произошел провал дороги по улице Софиевской.
В центре Киева на улице Софиевской произошел провал дорожного покрытия. В нем застрял троллейбус, который извлекали специалисты КАРС «Киевская служба спасения» совместно со спасателями ГСЧС.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, по результатам обследования установлено, что провал произошел вследствие аварии на сетях водоснабжения. В настоящее время на месте работают аварийные бригады Киевводоканала.

Для проведения ремонта временно перекрыли водопроводную сеть диаметром 300 мм. Без водоснабжения пока остаются два жилых дома на улице, а также детский сад.

Движение транспорта в районе проведения ремонта ограничено.

В Патрульной полиции показали фото инцидента.

