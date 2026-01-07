Вашингтон планує проігнорувати вимоги Кремля та планує судити моряків за порушення закону.

США планують передати до суду всіх членів екіпажу танкера Marinera (Bella1), захопленого американськими військовими 7 січня. Вашингтон не виконуватиме вимоги Кремля щодо передачі російських громадян Росії. Про це під час брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, екіпаж порушив федеральне законодавство США, тому підлягає кримінальному переслідуванню та буде доставлений до Сполучених Штатів для судового розгляду.

«На екіпаж судна було видано судовий ордер про арешт, а це означає, що екіпаж тепер підлягає судовому переслідуванню за будь-яке порушення федерального законодавства, і його буде доставлено до Сполучених Штатів для такого судового переслідування, якщо це буде необхідно», — наголосила Левітт.

Російське міністерство транспорту повідомило, що 24 грудня 2025 року судно Bella 1 (Marinera) отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Російської Федерації.

