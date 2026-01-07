  1. Відео
  2. / У світі

США передадуть до суду екіпаж захопленого танкера Marinera під прапором РФ

20:57, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вашингтон планує проігнорувати вимоги Кремля та планує судити моряків за порушення закону.
США передадуть до суду екіпаж захопленого танкера Marinera під прапором РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США планують передати до суду всіх членів екіпажу танкера Marinera (Bella1), захопленого американськими військовими 7 січня. Вашингтон не виконуватиме вимоги Кремля щодо передачі російських громадян Росії. Про це під час брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, екіпаж порушив федеральне законодавство США, тому підлягає кримінальному переслідуванню та буде доставлений до Сполучених Штатів для судового розгляду.

«На екіпаж судна було видано судовий ордер про арешт, а це означає, що екіпаж тепер підлягає судовому переслідуванню за будь-яке порушення федерального законодавства, і його буде доставлено до Сполучених Штатів для такого судового переслідування, якщо це буде необхідно», — наголосила Левітт.

Російське міністерство транспорту повідомило, що 24 грудня 2025 року судно Bella 1 (Marinera) отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Російської Федерації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США росія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]