США передадут в суд экипаж захваченного танкера Marinera под флагом РФ

Вашингтон планирует проигнорировать требования Кремля и судить моряков за нарушение закона.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США планируют передать в суд всех членов экипажа танкера Marinera (Bella1), захваченного американскими военными 7 января. Вашингтон не будет выполнять требования Кремля о передаче российских граждан России. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, экипаж нарушил федеральное законодательство США, поэтому подлежит уголовному преследованию и будет доставлен в Соединенные Штаты для судебного разбирательства.

«На экипаж судна был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит судебному преследованию за любое нарушение федерального законодательства, и он будет доставлен в Соединенные Штаты для такого судебного преследования, если это будет необходимо», — подчеркнула Левитт.

Российское министерство транспорта сообщило, что 24 декабря 2025 года судно Bella 1 (Marinera) получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.