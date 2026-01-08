ВРП звільнила суддю Приморського райсуду Одеси Іллю Лонського

Суддю Іллю Лонського звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя 8 січня ухвалила рішення про звільнення Лонського Іллі Володимировича з посади судді Приморського районного суду міста Одеси на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомила ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Приморського районного суду міста Одеси Лонського Іллю Володимировича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя ухвалила публічну заяву про наявність корупційних правопорушень в діяльності Приморського районного суду міста Одеси.

