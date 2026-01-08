  1. Суд инфо

ВСП уволил судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского

11:10, 8 января 2026
Судью Илью Лонского уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.
ВСП уволил судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского
Высший совет правосудия 8 января принял решение об увольнении Лонского Ильи Владимировича с должности судьи Приморского районного суда города Одессы на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщила ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Приморского районного суда города Одессы Лонского Илью Владимировича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи либо свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности.

 Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия принял публичное заявление о наличии коррупционных правонарушений в деятельности Приморского районного суда города Одессы.

судья Одесса ВСП

