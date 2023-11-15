В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия впервые в своей практике решил напрямую обратиться к конкретному суду, а также к другим судам по поводу коррупционных деяний в отдельно взятом суде.

На своем заседании 14 ноября Высший совет правосудия принял публичное заявление о наличии коррупционных правонарушений в деятельности Приморского районного суда города Одессы.

Как рассказал во время заседания член ВСП Роман Маселко, во время расследования уголовного производства в отношении судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского и адвоката Евгения Берестового, детективы НАБУ не только зафиксировали разговоры, но и получили доступ к телефону судьи и его соответствующим перепискам.

Из них следует, что Илья Лонский обсуждал с Евгением Берестовым будущие размеры неправомерной выгоды за «решение» судебных дел, находившихся в производстве других судей Приморского райсуда. Также зафиксировано, как Илья Лонский рассказал о том, что он получил «заказ» от ряда других судей Приморского райсуда Одессы, с указанием их фамилий, о возможности «решения» находившихся у них в производстве дел.

Впрочем, как отметил Роман Маселко, все же не установлено, что такое влияние Ильи Лонского на других судей Приморского райсуда в реальности имело место.

Однако Совет правосудия все же решил утвердить и разослать во все суды заявление о недопустимости деяний, дискредитирующих должность судьи и подрывающих авторитет правосудия.

Приводим текст заявления:

«Высший совет правосудия в очередной раз отмечает, что любые проявления коррупции в судах недопустимы, наносят существенный вред авторитету правосудия и должны приводить к неотвратимости наказания всех виновных.

Судья должен служить примером неукоснительного соблюдения требований закона и верховенства права, присяги судьи, а также соблюдения высоких стандартов поведения с целью укрепления доверия граждан в честность, независимость, беспристрастность и справедливость суда. Судья не имеет права использовать свое положение в личных интересах или в интересах других лиц и не должен разрешать этого другим.

Отдельно подчеркиваем обязанность каждого судьи не только самому не допускать противоправных действий, но и противодействовать известным им явлениям коррупции, проявлениям коррупции со стороны коллег, способствовать формированию общей культуры нетерпимости к коррупции и неотвратимости наказания за коррупционные действия и противоправное вмешательство в правосудие.

Судьи должны избегать внепроцессуального обсуждения конкретного дела с участниками процессов и другими лицами, не допускать каких-либо действий, которые могут расцениваться как влияние на принятие решения в чьих-либо интересах.

В случае выявления противоправного влияния других лиц, а особенно руководителей судов и судей на осуществление правосудия, судья обязан не подвергаться такому влиянию, принять решительные меры для его прекращения и уведомить об этом соответствующий правоохранительный орган, Высший совет правосудия и Генерального прокурора.

Напомним, что согласно выводу КРЕС № 21 о предотвращении коррупции среди судей, каждый судья несет личную ответственность не только за свое поведение, но и за поведение судебной власти в целом.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается не виновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Предложить Приморскому районному суду города Одессы на собрании судей обсудить указанные в этом решении обстоятельства, выявленные в связи с уголовным производством в отношении ЛОНСКОГО И.В., и вопрос надлежащей реакции на любые проявления противоправного влияния судей на их коллег, о результатах обсуждения и принятые меры уведомить Высший совет правосудия.

Копию публичного заявления направить всем судам».

«За» принятие соответствующего обращения 14 ноября проголосовали 14 членов ВСП, «против» – 1.

Напомним, что 4 августа 2023 года НАБУ и САП сообщили судье Приморского районного суда Одессы Илье Лонскому о подозрении в покушении на предоставление неправомерной выгоды другой судье этого же суда Анжелике Русевой за принятие положительного решения в деле об административном правонарушении по ст. 130 КоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения), а также завладении частью неправомерной выгоды путем обмана.

Денежные средства в размере $1 тыс., полученные от адвоката Евгения Берестового, по данным следствия, Илья Лонский, в июне 2023 года должен был передать судье А. Русевой. Также $250 Илья Лонский оставил себе за «посреднические услуги».

10 августа Высший совет правосудия дал согласие на содержание Ильи Лонского под стражей.

14 августа ВАКС арестовал Илью Лонского с возможностью внесения залога в размере 805,2 тыс. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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