Суддю Приморського райсуду Одеси Іллю Лонського зможуть взяти під варту

Вища рада правосуддя надала згоду на арешт судді.

Джерело фото: sudreporter.org

Вища рада правосуддя 10 серпня 2023 року надала згоду на утримання під вартою судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонського.

Нагадаємо, що 4 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили судді Приморського районного суду Одеси про підозру у замаху на надання неправомірної вигоди іншій судді цього ж суду за ухвалення позитивного рішення в справі щодо адміністративного правопорушення за ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння), а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», суддя Ілля Лонський, отримавши гроші від адвоката, намагався схилити колегу - також суддю Приморського райсуду Анжеліку Русєву к винесенню «потрібного» рішення у справі.

У свою чергу, адвокат отримав $2 тис. від клієнта за «послуги» щодо ст. 130.

Цікаво, що у липні Ілля Лонський повідомив у ВРП про те, що у нього в робочому кабінеті відбувся обшук, під час якого детективи НАБУ вилучили у нього $2 250, які належали йому особисто. Суддя зазначив також про те, що детективи НАБУ так і не надали йому ухвали слідчого судді ВАКС про обшук, оскільки, ймовірно, взагалі її не отримували.

Зазначимо, що суддею Ілля Лонський став лише 4 грудня 2020 року (учасник добору на посади суддів 2017 року).

У 2005-2012 роках Ілля Лонський працював на посаді помічника судді Дніпровського районного суду міста Херсона. Втім, 13 вересня 2012 року був звільнений з посади помічника судді за порушення присяги державного службовця.

Підставою для звільнення стало те, що Ілля Лонський надав підсудному у конвойному приміщенні суду кримінальну справу для ознайомлення, після чого залишив його там зі справою. У підсумку, кримінальна справа зникла прямо із суду.

У подальшому, матеріали кримінальної справи все ж були відновлені, а судом був постановлений вирок.

Після інциденту в суді, Ілля Лонський працював юрисконсультом у Херсоні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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