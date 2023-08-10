Зі «Слуги Народу» виключили Анатолія Гунька та Богдана Торохтія

Анатолія Гунька та Богдана Торохтія виключили з лав «Слуги Народу», далі їх справами займатимуться правоохоронні органи.

Народні депутати «Слуги Народу» виключили зі своєї фракції Анатолія Гунька та Богдана Торохтія, – повідомив глава фракції Давид Арахамія.

Добровільно обидва народні обранці відмовилися складати мандати. За словами Арахамії, політичне рішення було ухвалено одразу, однак юридичні питання потребували часу.

«Далі нехай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде», – написав він.

Нагадаємо, Анатолія Гунька напередодні відправили до СІЗО за підозрою в отриманні хабара у 85 тисяч доларів. А Богдан Торохтій потрапив у скандал із виїздом за кордон та купівлею дорогого майна.

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