Нардепа Анатолія Гунька викрили на «продажі» землі Національної академії аграрних наук за $85 000, — ЗМІ

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила чинного народного депутата на масштабній корупції.

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили «на гарячому» народного депутата, який за 85 тисяч доларів «продавав» землю Національної академії аграрних наук. Про це повідомляє СБУ.

За інформацією нардепа Ярослава Юрчишина та УП, йдеться про депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька.

«За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України», — зазначає СБУ.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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