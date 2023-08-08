ВРП розгляне відсторонення судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського від правосуддя за клопотанням САП

НАБУ і САП розповіли, що підозрюють суддю Приморського райсуду у замаху на надання коштів іншій судді цього ж суду за ухвалення потрібного рішення у справі.

Джерело фото: НАБУ, САП

14 серпня Вища рада правосуддя розгляне клопотання керівника САП Олександра Клименка про тимчасове відсторонення судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонського від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили судді Приморського районного суду Одеси про підозру у замаху на надання неправомірної вигоди іншій судді цього ж суду за ухвалення позитивного рішення в справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману.

За даними нашого видання, у повідомленні НАБУ йдеться про суддю Іллю Лонського. А колега, за винесення рішення якою, за даними НАБУ, підозрювані намагалися дати неправомірну вигоду – це суддя цього суду Анжеліка Русєва.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» писала, що суддя Приморського районного суду міста Одеси Ілля Лонський повідомив у Вищу раду правосуддя, Офіс Генпрокурора та РСУ про дії детективів НАБУ.

Ілля Лонський заявив, що у липні в кабінет №421, який займає суддя, та прямо в зал судового засідання, де суддя розглядав кримінальну справу, увірвалися співробітники НАБУ та поліцейські з Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Окремо суддя додав, що вважає обшуки в суді «замовним переслідуванням».

Зазначимо, що Ілля Лонський працює суддею не так давно – на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси він був призначений 4 грудня 2020 року. Анжеліка Русєва була призначена у червні 2020 року.

Крім того, САП та НАБУ повідомили про зміну раніше повідомленої підозри адвокату, спільно з яким, на думку слідства, діяв суддя Приморського райсуду Одеси.

На сьогодні дії адвоката та судді кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

«19 червня цього року НАБУ і САП викрили адвоката з Одеси на одержанні 2 тис. дол. США від військовослужбовця. Саме у стільки він оцінив «допомогу» з ухвалою позитивного рішення в справі щодо адміністративного правопорушення суддею Приморського районного суду м. Одеси.

Для цього звернувся до знайомого судді цього ж суду, аби той домовився з колегою про вирішення питання за гроші», - зазначили у Антикорупційному бюро.

Розслідування цих фактів розпочали за заявою громадянина, якого підозрювані підбурювали до надання неправомірної вигоди, пояснили у НАБУ та опублікували відео.

Автор: Наталя Мамченко

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