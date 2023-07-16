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Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші

14:00, 16 липня 2023
У Приморському райсуді Одеси вважають, що в НАБУ винайшли новий спосіб тиску на суддів.
Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші
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Суддя Приморського районного суду міста Одеси Ілля Лонський повідомив у Вищу раду правосуддя, Офіс Генпрокурора та РСУ про дії детективів НАБУ, які, на думку судді, під час проведення слідчих дій в суді діяли всупереч закону.

Як розповів Ілля Лонський, днями в кабінет № 421, який займає суддя, та прямо в зал судового засідання, де суддя розглядав кримінальну справу, увірвалися співробітники НАБУ та поліцейські з Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Суддя підкреслив, що представники правоохоронних відомств під час проведення обшуку поводили себе не надто коректно – кричали, виламували двері, псували майно та залякували працівників апарату Приморського райсуду. Ухвалу слідчого судді про проведення обшуку при цьому співробітники НАБУ не надали.

У ході обшуку Ілля Лонський добровільно віддав представникам НАБУ $2 250, які належали йому особисто. 

Як повідомив суддя у ВРП, вказані гроші є його особистим майном, а на купюрах були відсутні відповідні «корупційні» маркування.

Наявність доларів на робочу місці суддя пояснив тим, що він не має в Одесі власного житла, а відтак, побоюючись крадіжки, зберігає гроші або при собі, або на банківському рахунку.

Також, детективи НАБУ вилучили у судді мобільний телефон, хоча суддя добровільно надав до нього доступ і потреби у вилученні телефону, за словами судді, не було.

Окремо Ілля Лонський додав, що вважає обшуки в суді «замовним переслідуванням».

На думку судді, представники НАБУ не надали йому ухвалу слідчого судді про обшук, оскільки не мали її взагалі. Представники Бюро вирішили, що диспозиція ч. 3 ст. 233 (слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення) КПК, надає їм право на невідкладні дії.

Відтак, Ілля Лонський повідомив у Раду правосуддя про свою «стурбованість у зв’язку з ганебним фактом створення перешкод у відправленні незалежного та безстороннього правосуддя».

Зазначимо, що Ілля Лонський працює суддею не так давно – на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси він був призначений 4 грудня 2020 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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