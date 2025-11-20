11 млн грн переплати за авто для рятувальників — підозрюють колишню посадовицю КМДА

Жінку, яка відповідала за закупівлі, підозрюють у службовій недбалості, що призвела до придбання спецавтомобілів за завищеними цінами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська прокуратура повідомила про підозру вже колишній посадовиці одного із Департаментів КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спеціалізованих автомобілів для рятувальників.

Дії жінки, яка зараз є адвокаткою, кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

Встановлено, що підозрювана була уповноваженою особою із закупівель. Жінка мала вжити заходів для визначення середньоринкових цін на автомобілі, які закуповували, однак не зробила цього. Внаслідок цього машини для рятувальників придбали за завищеними цінами зі збитками у майже 11 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, що раніше про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спецавтомобілів для рятувальників повідомили директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.