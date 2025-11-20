  1. В Україні

11 млн грн переплати за авто для рятувальників — підозрюють колишню посадовицю КМДА

20:00, 20 листопада 2025
Жінку, яка відповідала за закупівлі, підозрюють у службовій недбалості, що призвела до придбання спецавтомобілів за завищеними цінами.
11 млн грн переплати за авто для рятувальників — підозрюють колишню посадовицю КМДА
Київська міська прокуратура повідомила про підозру вже колишній посадовиці одного із Департаментів КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спеціалізованих автомобілів для рятувальників.

Дії жінки, яка зараз є адвокаткою, кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

Встановлено, що підозрювана була уповноваженою особою із закупівель. Жінка мала вжити заходів для визначення середньоринкових цін на автомобілі, які закуповували, однак не зробила цього. Внаслідок цього машини для рятувальників придбали за завищеними цінами зі збитками у майже 11 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, що раніше про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спецавтомобілів для рятувальників повідомили директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку.

