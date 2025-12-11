Кабмін хоче вдосконалити механізми міжнародного співробітництва у кримінальних справах

Проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект Закону 14292 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на вдосконалення існуючих механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах та виконання деяких міжнародних зобов’язань.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими:

- передбачити можливість використання у процесі доказування та встановлення фактів чи обставин під час кримінального провадження документів, що надійшли в порядку міжнародного співробітництва у кримінальних справах за допомогою електронних комунікацій;

- закріпити право уповноважених (центральних) органів у випадках, передбачених міжнародним договором України, або за домовленістю з іноземною державою надсилати та приймати до виконання запити про міжнародне співробітництво виключно за допомогою електронних комунікацій з подальшим надсиланням запиту в паперовій формі тільки на прохання запитуваної сторони;

- забезпечити належний захист інформації щодо міжнародного співробітництва, підвищення ефективності вирішення питань про отримання за кордоном доказів, якщо це потребує дозволу суду, уникнення зволікань при зверненні про конфіскацію активів, які заарештовані за кордоном;

- створити умови для забезпечення Україною якнайширшого співробітництва з питань взаємної правової допомоги на основі принципу взаємності у кримінальних справах завдяки усуненню вимоги подвійної криміналізації у випадках, коли запитувана допомога не стосується виконання процесуальних дій, які потребують спеціального дозволу;

- усунути недоліки процесуального регулювання оголошення особи у міжнародний розшук, нормативно і процесуально визначити момент початку міжнародного розшуку;

- створити правові підстави для співробітництва з Прокуратурою ЄС і поширити з цією метою поняття «запитуюча сторона», крім іноземної держави, також на орган чи установу міжнародної організації, уповноважені здійснювати кримінальне провадження;

- удосконалити механізм надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах, вирішення питань екстрадиції та передачі засуджених осіб виходячи з практики застосування положень відповідних міжнародних договорів;

- удосконалити нормативне врегулювання окремих процесуальних питань, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), а також процедури перейняття кримінального провадження;

- удосконалити процедуру вирішення питань про передачу засуджених осіб та про виконання вироків судів іноземних держав в Україні та вироку суду України за кордоном;

- забезпечити правову визначеність при реалізації міжнародних договорів України з питань передачі засуджених осіб, які гарантують засудженому можливість вирішення деяких питань, пов’язаних з виконанням вироку, як у державі винесення вироку, так і в державі виконання вироку, зокрема, шляхом надання можливості касаційного оскарження рішень у разі потреби усунення істотних порушень кримінального закону та неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність, які були допущені судом першої та апеляційної інстанцій при розгляді клопотань Мін’юсту про приведення вироків іноземних судів у відповідність до законодавства України;

- усунути прогалину та врегулювати порядок розгляду запиту іноземної держави про розподіл або повернення конфіскованого майна, а також створити правові підстави для звернення суду України з таким запитом до компетентного органу іноземної держави тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.