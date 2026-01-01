У Києві показали як очищають колії від снігу для руху трамваїв – фото

У столиці працюють вагони-снігоочисники для забезпечення безперебійного руху трамваїв.

Фото: КМДА

У Києві для забезпечення безперебійної роботи трамвайного транспорту в зимовий період задіяні спеціальні вагони-снігоочисники. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Як зазначають на підприємстві, вагони-снігоочисники використовують для очищення трамвайних колій від снігу та снігових накатів. Це дозволяє зберігати рухомий склад, уникати затримок у русі та гарантувати безпечні умови перевезення пасажирів.

Очищення колій здійснюється переважно в нічний та ранковий час — до початку руху першого пасажирського трамвая. Такий підхід дає змогу підготувати інфраструктуру до стабільної роботи під час снігопадів і хуртовин.

У зимовий період, залежно від погодних умов, «Київпастранс» може залучати до 12 одиниць вагонів-снігоочисників для підтримання трамвайних колій у належному стані.

