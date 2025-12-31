Не пройшли ідентифікацію до 31 грудня – у ПФУ відповіли, чи втратять пенсіонери виплати

Виплату автоматично поновлять після проходження ідентифікації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, мали до 31 грудня 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Відповідна вимога передбачена постановою Кабінету Міністрів від 11 лютого 2025 року № 299.

Як пояснюють у ПФУ, у разі якщо пенсіонер або отримувач страхових виплат не пройшов фізичну ідентифікацію впродовж календарного року, це не є підставою для скасування рішення про призначення пенсії чи страхової виплати.

Водночас там вказують, що якщо у зв’язку з не проходженням до 31 грудня фізичної ідентифікації виплату пенсії чи страхової виплати буде припинено, то її автоматично поновлять після проходження такої ідентифікації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.