Не прошли идентификацию до 31 декабря — в ПФУ ответили, потеряют ли пенсионеры выплаты

Выплату автоматически возобновят после прохождения идентификации.

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за границей или проживают на временно оккупированных территориях, должны были до 31 декабря 2025 года пройти физическую идентификацию. Соответствующее требование предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 11 февраля 2025 года № 299.

Как поясняют в ПФУ, в случае если пенсионер или получатель страховых выплат не прошел физическую идентификацию в течение календарного года, это не является основанием для отмены решения о назначении пенсии или страховой выплаты.

В то же время там отмечают, что если в связи с непрохождением до 31 декабря физической идентификации выплата пенсии или страховой выплаты будет приостановлена, то она автоматически возобновится после прохождения такой идентификации.

