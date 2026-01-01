Держвиконавець не може «вибити» гроші, яких немає — позиція Верховного Суду щодо невиплати пенсії

Чи можна вважати невиплату пенсії порушенням, якщо грошей з бюджету просто немає.

Відсутність фінансування з боку Пенсійного фонду України не може вважатися невиконанням рішення суду без поважних причин. Відповідно, державний виконавець не має підстав накладати штраф на боржника у такій ситуації. Таку правову позицію висловив Верховний Суд.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу № 260/9788/23 за позовом пенсіонера. Позивач оскаржував бездіяльність державного виконавця, який, на його думку, не вжив усіх заходів для примусового виконання рішення суду про перерахунок і виплату пенсії.

Деталі справи

Позивач звернувся до суду з позовом у якому просив визнати протиправною бездіяльність Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Закарпатській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, який не здійснює належних дій щодо примусового виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 02 квітня 2021 року у адміністративній справі № 260/517/21. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем допущено протиправну бездіяльність щодо невжиття всіх заходів, відповідно до частин першої та другої статті 18 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» (далі - Закон № 1404-VIII) щодо примусового виконання рішення суду у адміністративній справі № 260/517/21, яким зобов'язано Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області здійснити перерахунок та виплату пенсії позивачу відповідно до статей 43, 63 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон № 2262-XII), на підставі наданої довідки про грошове забезпечення для перерахунку пенсії з урахуванням грошового забезпечення позивача.

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області повідомило, що на виконання рішення суду 29 липня 2021 року проведено перерахунок та виплату пенсії позивачу відповідно до рішення суду в добровільному порядку. Доплату у сумі 141 528,29 грн включено у реєстр, виплата за яким буде проведена лише при наявності фінансування з державного бюджету, оскільки відповідно до статті 8 Закону № 2262-XII виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених законодавством, звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України.

У зв'язку з невиконанням рішення суду, 08 червня 2023 року постановою державного виконавця на боржника накладено штраф у сумі 5100 грн. За невиконання рішення суду 21 червня 2023 року на боржника повторно накладено штраф у сумі 10 200 грн. Вказані постанови були скасовані рішеннями Закарпатського окружного адміністративного суду. Відповідач подавав до Закарпатського окружного адміністративного суду заяву про зміну порядку і способу виконання рішення, у задоволенні якої було відмовлено.

Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що виплата пенсії за відсутності виділення Пенсійним фондом України коштів для їх виплати та без фактичного перерахування коштів боржнику не може вважатися невиконанням рішення суду без поважних причин.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, оскаржувані судові рішення – без змін.

Виплата пенсії за відсутності виділення Пенсійним фондом України коштів для їх виплати та без фактичного перерахування коштів боржнику не може вважатися невиконанням рішення суду без поважних причин, а відтак, невиплата позивачу боржником у виконавчому провадженні виплат пенсії на виконання рішення суду у справі № 260/517/21 зумовлена не недбалістю боржника чи неналежним виконанням ним обов'язків, а сталася з незалежних від боржника причин, які є поважними в розумінні статей 63 та 75 Закону № 1404-VIII.

Верховний Суд у постанові від 13 червня 2018 року у справі № 757/29541/14- а дійшов висновку, що невиконання судового рішення управлінням ПФУ в частині виплати грошових коштів за відсутності відповідного фінансового забезпечення та фактичної відсутності коштів не може вважатися невиконанням судового рішення без поважних причин. Накладення штрафу у такому випадку жодним чином не захищає право особи на отримання бюджетних коштів.

Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що у державного виконавця відсутні підстави для вирішення питання щодо накладення штрафу на боржника за невиконання без поважних причин рішення суду, відповідно до частини другої статті 63 Закону № 1404-VIII. Указані дії є правом виконавця, яке він реалізує в залежності від обставин виконавчого провадження, а не його обов'язком.

Крім того, як установлено судами попередніх інстанцій у цій справі, судами скасовано постанови про накладення штрафу, оскільки часткове невиконання судового рішення відбулося з незалежних від боржника причин. За таких обставин, можна дійти висновку, що відповідач щодо примусового виконання рішення суду діяв у межах повноважень та у визначений чинним законодавством спосіб, при цьому вжив усіх необхідних заходів, передбачених статтею 18 Закону № 1404-VIII.

