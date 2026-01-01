Госисполнитель не может «выбить» деньги, которых нет — позиция Верховного Суда относительно невыплаты пенсии

Можно ли считать невыплату пенсии нарушением, если средств из бюджета просто нет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отсутствие финансирования со стороны Пенсионного фонда Украины не может считаться неисполнением решения суда без уважительных причин. Соответственно, государственный исполнитель не имеет оснований для наложения штрафа на должника в такой ситуации. Такую правовую позицию высказал Верховный Суд.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело № 260/9788/23 по иску пенсионера. Истец обжаловал бездействие государственного исполнителя, который, по его мнению, не принял всех мер для принудительного исполнения решения суда о перерасчете и выплате пенсии.

Детали дела

Истец обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным бездействие Отдела принудительного исполнения решений Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Закарпатской области Западного межрегионального управления Министерства юстиции, который не осуществляет надлежащих действий по принудительному исполнению решения Закарпатского окружного административного суда от 02 апреля 2021 года по административному делу № 260/517/21. Исковые требования обоснованы тем, что ответчиком допущено противоправное бездействие относительно непринятия всех мер, предусмотренных частями первой и второй статьи 18 Закона Украины от 02 июня 2016 года № 1404-VIII «Об исполнительном производстве» (далее — Закон № 1404-VIII), по принудительному исполнению решения суда по административному делу № 260/517/21, которым обязано Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области осуществить перерасчет и выплату пенсии истцу в соответствии со статьями 43, 63 Закона Украины от 09 апреля 1992 года № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (далее — Закон № 2262-XII), на основании предоставленной справки о денежном обеспечении для перерасчета пенсии с учетом денежного обеспечения истца.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области сообщило, что во исполнение решения суда 29 июля 2021 года был произведен перерасчет и выплата пенсии истцу в добровольном порядке. Доплата в сумме 141 528,29 грн включена в реестр, выплата по которому будет проведена лишь при наличии финансирования из государственного бюджета, поскольку в соответствии со статьей 8 Закона № 2262-XII выплата пенсий, в том числе дополнительных пенсий, доплат, надбавок и повышений к ним, компенсационных выплат, установленных законодательством, уволенным со службы военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию по этому Закону, и членам их семей обеспечивается за счет средств Государственного бюджета Украины.

В связи с неисполнением решения суда, 08 июня 2023 года постановлением государственного исполнителя на должника был наложен штраф в сумме 5100 грн. За неисполнение решения суда 21 июня 2023 года на должника повторно был наложен штраф в сумме 10 200 грн. Указанные постановления были отменены решениями Закарпатского окружного административного суда. Ответчик подавал в Закарпатский окружной административный суд заявление об изменении порядка и способа исполнения решения, в удовлетворении которого было отказано.

Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, в удовлетворении иска отказано. Суды предыдущих инстанций исходили из того, что выплата пенсии при отсутствии выделения Пенсионным фондом Украины средств для их выплаты и без фактического перечисления средств должнику не может считаться неисполнением решения суда без уважительных причин.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, обжалуемые судебные решения — без изменений.

Выплата пенсии при отсутствии выделения Пенсионным фондом Украины средств для их выплаты и без фактического перечисления средств должнику не может считаться неисполнением решения суда без уважительных причин, а следовательно, невыплата истцу должником в исполнительном производстве пенсионных выплат во исполнение решения суда по делу № 260/517/21 обусловлена не небрежностью должника или ненадлежащим исполнением им обязанностей, а произошла по независимым от должника причинам, которые являются уважительными в понимании статей 63 и 75 Закона № 1404-VIII.

Верховный Суд в постановлении от 13 июня 2018 года по делу № 757/29541/14-а пришел к выводу, что неисполнение судебного решения управлением ПФУ в части выплаты денежных средств при отсутствии соответствующего финансового обеспечения и фактического отсутствия средств не может считаться неисполнением судебного решения без уважительных причин. Наложение штрафа в таком случае никоим образом не защищает право лица на получение бюджетных средств.

Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций о том, что у государственного исполнителя отсутствуют основания для решения вопроса о наложении штрафа на должника за неисполнение без уважительных причин решения суда, в соответствии с частью второй статьи 63 Закона № 1404-VIII. Указанные действия являются правом исполнителя, которое он реализует в зависимости от обстоятельств исполнительного производства, а не его обязанностью.

Кроме того, как установлено судами предыдущих инстанций в данном деле, судами отменены постановления о наложении штрафа, поскольку частичное неисполнение судебного решения произошло по независимым от должника причинам. При таких обстоятельствах можно прийти к выводу, что ответчик в части принудительного исполнения решения суда действовал в пределах полномочий и в порядке, определенном действующим законодательством, при этом принял все необходимые меры, предусмотренные статьей 18 Закона № 1404-VIII.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.