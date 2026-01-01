Госисполнитель не может «выбить» деньги, которых нет — позиция Верховного Суда относительно невыплаты пенсии
Отсутствие финансирования со стороны Пенсионного фонда Украины не может считаться неисполнением решения суда без уважительных причин. Соответственно, государственный исполнитель не имеет оснований для наложения штрафа на должника в такой ситуации. Такую правовую позицию высказал Верховный Суд.
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело № 260/9788/23 по иску пенсионера. Истец обжаловал бездействие государственного исполнителя, который, по его мнению, не принял всех мер для принудительного исполнения решения суда о перерасчете и выплате пенсии.
Детали дела
Истец обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным бездействие Отдела принудительного исполнения решений Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Закарпатской области Западного межрегионального управления Министерства юстиции, который не осуществляет надлежащих действий по принудительному исполнению решения Закарпатского окружного административного суда от 02 апреля 2021 года по административному делу № 260/517/21. Исковые требования обоснованы тем, что ответчиком допущено противоправное бездействие относительно непринятия всех мер, предусмотренных частями первой и второй статьи 18 Закона Украины от 02 июня 2016 года № 1404-VIII «Об исполнительном производстве» (далее — Закон № 1404-VIII), по принудительному исполнению решения суда по административному делу № 260/517/21, которым обязано Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области осуществить перерасчет и выплату пенсии истцу в соответствии со статьями 43, 63 Закона Украины от 09 апреля 1992 года № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (далее — Закон № 2262-XII), на основании предоставленной справки о денежном обеспечении для перерасчета пенсии с учетом денежного обеспечения истца.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области сообщило, что во исполнение решения суда 29 июля 2021 года был произведен перерасчет и выплата пенсии истцу в добровольном порядке. Доплата в сумме 141 528,29 грн включена в реестр, выплата по которому будет проведена лишь при наличии финансирования из государственного бюджета, поскольку в соответствии со статьей 8 Закона № 2262-XII выплата пенсий, в том числе дополнительных пенсий, доплат, надбавок и повышений к ним, компенсационных выплат, установленных законодательством, уволенным со службы военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию по этому Закону, и членам их семей обеспечивается за счет средств Государственного бюджета Украины.
В связи с неисполнением решения суда, 08 июня 2023 года постановлением государственного исполнителя на должника был наложен штраф в сумме 5100 грн. За неисполнение решения суда 21 июня 2023 года на должника повторно был наложен штраф в сумме 10 200 грн. Указанные постановления были отменены решениями Закарпатского окружного административного суда. Ответчик подавал в Закарпатский окружной административный суд заявление об изменении порядка и способа исполнения решения, в удовлетворении которого было отказано.
Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, в удовлетворении иска отказано. Суды предыдущих инстанций исходили из того, что выплата пенсии при отсутствии выделения Пенсионным фондом Украины средств для их выплаты и без фактического перечисления средств должнику не может считаться неисполнением решения суда без уважительных причин.
Решение Верховного Суда
Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, обжалуемые судебные решения — без изменений.
Выплата пенсии при отсутствии выделения Пенсионным фондом Украины средств для их выплаты и без фактического перечисления средств должнику не может считаться неисполнением решения суда без уважительных причин, а следовательно, невыплата истцу должником в исполнительном производстве пенсионных выплат во исполнение решения суда по делу № 260/517/21 обусловлена не небрежностью должника или ненадлежащим исполнением им обязанностей, а произошла по независимым от должника причинам, которые являются уважительными в понимании статей 63 и 75 Закона № 1404-VIII.
Верховный Суд в постановлении от 13 июня 2018 года по делу № 757/29541/14-а пришел к выводу, что неисполнение судебного решения управлением ПФУ в части выплаты денежных средств при отсутствии соответствующего финансового обеспечения и фактического отсутствия средств не может считаться неисполнением судебного решения без уважительных причин. Наложение штрафа в таком случае никоим образом не защищает право лица на получение бюджетных средств.
Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций о том, что у государственного исполнителя отсутствуют основания для решения вопроса о наложении штрафа на должника за неисполнение без уважительных причин решения суда, в соответствии с частью второй статьи 63 Закона № 1404-VIII. Указанные действия являются правом исполнителя, которое он реализует в зависимости от обстоятельств исполнительного производства, а не его обязанностью.
Кроме того, как установлено судами предыдущих инстанций в данном деле, судами отменены постановления о наложении штрафа, поскольку частичное неисполнение судебного решения произошло по независимым от должника причинам. При таких обстоятельствах можно прийти к выводу, что ответчик в части принудительного исполнения решения суда действовал в пределах полномочий и в порядке, определенном действующим законодательством, при этом принял все необходимые меры, предусмотренные статьей 18 Закона № 1404-VIII.
