  1. Суспільство

Стилісти назвали базові речі для зимової капсульної шафи 2026 року

22:59, 31 грудня 2025
Експерти радять зосередитися на теплих і універсальних елементах гардероба, які легко поєднуються між собою.
Коли робочі тижні стають напруженими і бракує часу на вибір образу, стилісти радять формувати зимовий гардероб за принципом капсули. Дейзі Тінслі Барнетт, Корін П’єр-Луї, Арісія Саймс і Селеста Раут у коментарі Real Simple поділилися переліком речей, які допоможуть виглядати охайно та доречно без зайвих зусиль.

Основою зимової капсули вони називають однотонний вовняний светр. Така річ легко комбінується з джинсами, класичними штанами чи спідницями та підходить для багатошарових образів. Ще одним універсальним елементом стали чорні джинси лаконічного крою — стримані, практичні та доречні навіть у напівофіційних ситуаціях.

Необхідною річчю стилісти вважають тонкий гольф, який поєднує тепло й елегантність і добре працює як базовий шар під сукні, сорочки або жакети. Для холодних днів також радять мати об’ємний шарф-плед, що може слугувати і стильним акцентом, і альтернативою легкому верхньому одягу.

Серед взуття ключовою позицією називають водонепроникні челсі — практичні та універсальні для різних образів. Для верху рекомендують топ із човниковим вирізом, який підкреслює лінію ключиць і доречний як у самостійному вигляді, так і в багатошарових поєднаннях.

Картата фланелева сорочка, за словами експертів, додає гардеробу кольору й характеру без втрати комфорту. Светр-сукня з високим коміром вони називають одним із найзручніших варіантів для холодної пори, який легко адаптувати для роботи або вечірнього виходу. Альтернативою для тих, хто уникає зайвого об’єму, може стати жилет-светр.

Для зими також радять використовувати флісові колготки, які дозволяють носити сукні та спідниці навіть у мороз і створюють додатковий шар тепла. Легкі жакети стилісти пропонують замінити на щільніші — з твіду, вельвету або вовняної суміші, що додають образам структурності.

Окремо експерти радять мати об’ємний светр із високим горлом для відчуття затишку, а для м’якої зими чи перехідного періоду — універсальний тренч, стійкий до вітру та дощу. Для повсякденних виходів узимку рекомендують тепле та зручне взуття без шнурівки, зокрема UGG. Завершальним елементом зимової капсули стилісти називають теплу кашемірову шапку.

