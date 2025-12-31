Стилисты назвали базовые вещи для зимнего капсульного гардероба 2026 года

Эксперты советуют сосредоточиться на теплых и универсальных элементах гардероба, которые легко сочетаются между собой.

Когда рабочие недели становятся напряженными и не хватает времени на выбор образа, стилисты советуют формировать зимний гардероб по принципу капсулы. Дейзи Тинсли Барнетт, Корин Пьер-Луи, Арисия Саймс и Селеста Раут в комментарии Real Simple поделились списком вещей, которые помогут выглядеть опрятно и уместно без лишних усилий.

Основой зимней капсулы они называют однотонный шерстяной свитер. Такая вещь легко комбинируется с джинсами, классическими брюками или юбками и подходит для многослойных образов. Еще одним универсальным элементом стали черные джинсы лаконичного кроя — сдержанные, практичные и уместные даже в полуофициальных ситуациях.

Необходимой вещью стилисты считают тонкий гольф, который сочетает тепло и элегантность и хорошо работает как базовый слой под платья, рубашки или жакеты. Для холодных дней также советуют иметь объемный шарф-плед, который может служить и стильным акцентом, и альтернативой легкой верхней одежде.

Среди обуви ключевой позицией называют водонепроницаемые челси — практичные и универсальные для разных образов. Для верха рекомендуют топ с лодочным вырезом, который подчеркивает линию ключиц и уместен как в самостоятельном виде, так и в многослойных сочетаниях.

Клетчатая фланелевая рубашка, по мнению экспертов, добавляет гардеробу цвета и характера без потери комфорта. Свитер-платье с высоким воротником они называют одним из самых удобных вариантов для холодного времени года, который легко адаптировать для работы или вечернего выхода. Альтернативой для тех, кто избегает лишнего объема, может стать жилет-свитер.

Для зимы также советуют использовать флисовые колготки, которые позволяют носить платья и юбки даже в мороз и создают дополнительный слой тепла. Легкие жакеты стилисты предлагают заменить на более плотные — из твида, вельвета или шерстяной смеси, которые добавляют образам структурности.

Отдельно эксперты советуют иметь объемный свитер с высоким горлом для ощущения уюта, а для мягкой зимы или переходного периода — универсальный тренч, устойчивый к ветру и дождю. Для повседневных выходов зимой рекомендуют теплую и удобную обувь без шнуровки, в частности UGG. Завершающим элементом зимней капсулы стилисты называют теплую кашемировую шапку.

