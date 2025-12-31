  1. В Україні

United24: На тлі масованих атак повітряна тривога в Україні оголошувалася понад 19 тисяч разів

23:29, 31 грудня 2025
У 2025 році РФ випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет різних типів та понад 100 000 дронів.
Упродовж 2025 року Росія здійснила величезну кількість повітряних атак по території України. За даними платформи United24, за цей період по країні було випущено понад 60 тисяч керованих авіабомб, близько 2 400 ракет різних типів та більш як 100 тисяч ударних дронів.

На тлі масованих атак повітряна тривога в Україні оголошувалася щонайменше 19 033 рази. У різних регіонах держави щотижня фіксувалися тисячі повітряних цілей, що створювало постійну загрозу для цивільного населення.

Як зазначають у United24, практично кожен день 2025 року супроводжувався новими руйнуваннями та втратами серед мирних жителів. Регулярні удари призводили до знищення об’єктів цивільної, житлової та енергетичної інфраструктури, змушуючи мільйони українців жити в умовах постійної небезпеки та боротьби за виживання.

війна повітряна тривога

