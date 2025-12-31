  1. В Украине

United24: На фоне массированных атак воздушная тревога в Украине объявлялась более 19 тысяч раз

23:29, 31 декабря 2025
В 2025 году РФ выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет разных типов и более 100 000 дронов.
В течение 2025 года Россия осуществила огромное количество воздушных атак по территории Украины. По данным платформы United24, за этот период по стране было выпущено более 60 тысяч управляемых авиационных бомб, около 2 400 ракет различных типов и более 100 тысяч ударных дронов.

На фоне массированных атак воздушная тревога в Украине объявлялась как минимум 19 033 раза. В различных регионах государства еженедельно фиксировались тысячи воздушных целей, что создавало постоянную угрозу для гражданского населения.

Как отмечают в United24, практически каждый день 2025 года сопровождался новыми разрушениями и потерями среди мирных жителей. Регулярные удары приводили к уничтожению объектов гражданской, жилой и энергетической инфраструктуры, вынуждая миллионы украинцев жить в условиях постоянной опасности и борьбы за выживание.

