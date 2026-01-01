  1. Суспільство

Чи високосний 2026 рік і чи варто в ньому планувати весілля: пояснення на початку року

07:20, 1 січня 2026
Чи варто закоханим парам боятися високосного року та як обрати вдалу дату для шлюбу.
З настанням 2026 року багато пар замислюються над весільними планами й одразу шукають відповідь на одне з найпопулярніших запитань: чи не є рік високосним і чи не принесе він проблем у шлюбі. Народні прикмети досі впливають на рішення майбутніх молодят, тож тема знову стала актуальною саме на початку року.

Чи високосний 2026 рік, що про нього кажуть традиції та чи варто відкладати весілля через забобони, розповіли в ТСН.

Чи є 2026 рік високосним

За календарем 2026 рік не високосний. Попередній високосний рік був 2024-й, а наступний очікується лише у 2028-му. Лютий цього року має звичні 28 днів, без додаткового дня.

Невисокосні роки часто називають стабільними та «спокійними», без різких змін, що для багатьох є добрим знаком для початку сімейного життя.

Весілля у 2026 році: що кажуть прикмети

У народі поширена думка, що шлюби, укладені в невисокосний рік, міцніші й довговічніші. Такий період асоціюють із рівновагою та гармонією, без «зайвої» енергетики змін, яку приписують високосним рокам.

Саме тому 2026-й вважають вдалим часом для весіль, заручин і створення родини без страху перед календарними забобонами.

Коли краще одружуватися у 2026 році

Ті, хто зважає на традиції, радять звернути увагу на кілька моментів:

Найсприятливіші місяці — травень, серпень і вересень.

Не рекомендують планувати весілля напередодні великих церковних постів.

Зростаючий Місяць вважають доброю прикметою для родинного достатку та злагоди.

2026 рік розпочався без статусу високосного і вважається сприятливим для шлюбу. Забобони можуть бути орієнтиром, але вирішальним залишається усвідомлений вибір і взаємна підтримка. Якщо дата весілля обрана з любов’ю, жоден календар не стане перешкодою для щасливого подружнього життя.

шлюб

