Является ли 2026 год високосным и стоит ли в нем планировать свадьбу: объяснение в начале года

Стоит ли влюбленным парам бояться високосного года и как выбрать удачную дату для брака.

С наступлением 2026 года многие пары задумываются о свадебных планах и сразу ищут ответ на один из самых популярных вопросов: не является ли год високосным и не принесет ли он проблем в браке. Народные приметы до сих пор влияют на решения будущих молодоженов, поэтому тема снова стала актуальной именно в начале года.

Является ли 2026 год високосным, что о нем говорят традиции и стоит ли откладывать свадьбу из-за суеверий, рассказали в ТСН.

Является ли 2026 год високосным

По календарю 2026 год не високосный. Предыдущий високосный год был 2024-й, а следующий ожидается только в 2028-м. Февраль этого года имеет привычные 28 дней, без дополнительного дня.

Невисокосные годы часто называют стабильными и «спокойными», без резких изменений, что для многих является хорошим знаком для начала семейной жизни.

Свадьба в 2026 году: что говорят приметы

В народе распространено мнение, что браки, заключенные в невисокосный год, более крепкие и долговечные. Такой период ассоциируют с равновесием и гармонией, без «лишней» энергетики перемен, которую приписывают високосным годам.

Именно поэтому 2026-й считают удачным временем для свадеб, помолвок и создания семьи без страха перед календарными суевериями.

Когда лучше жениться в 2026 году

Те, кто учитывает традиции, советуют обратить внимание на несколько моментов:

Наиболее благоприятные месяцы — май, август и сентябрь.

Не рекомендуют планировать свадьбу накануне больших церковных постов.

Растущую Луну считают хорошей приметой для семейного достатка и согласия.

2026 год начался без статуса високосного и считается благоприятным для брака. Суеверия могут быть ориентиром, но решающим остается осознанный выбор и взаимная поддержка. Если дата свадьбы выбрана с любовью, ни один календарь не станет препятствием для счастливой супружеской жизни.

