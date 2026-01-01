  1. Суспільство

Жирна їжа та алкоголь: лікарі попередили про небезпеку новорічних застіль

08:31, 1 січня 2026
Новорічний стіл часто спонукає до переїдання, що створює надмірне навантаження на шлунок, підшлункову залозу та печінку.
Жирна їжа та алкоголь: лікарі попередили про небезпеку новорічних застіль
Фото: freepik
Лікарі-гастроентерологи наголошують: надмірні застілля та поєднання великої кількості їжі з алкоголем можуть призвести до серйозних наслідків для організму.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА вказують, що як зазначив лікар-гастроентеролог, заслужений лікар України Ігор Червак, новорічний стіл часто спонукає до переїдання, що створює надмірне навантаження на шлунок, підшлункову залозу та печінку. За його словами, наслідками можуть бути нудота, важкість і біль у животі, загострення хронічних захворювань, зокрема панкреатиту, а в окремих випадках — необхідність госпіталізації.

Медик пояснює, що першим сигналом небезпеки є відчуття переповненості та важкості, які свідчать про те, що організм не встигає впоратися з великою кількістю їжі. У відповідь можуть виникати спазми, порушення моторики травного тракту, а також блювота як захисна реакція.

Значна кількість жирної їжі, смажених страв, зловживання спеціями і приправами може зумовити спастичний біль у животі, порушення моторики.

Якщо ігнорувати сигнали організму і системно переїдати протягом свят, наслідки можуть бути значно серйознішими. Одне з найпоширеніших «святкових» захворювань – гострий панкреатит. Запалення підшлункової залози виникає через подвійний удар: велика кількість жирної їжі плюс алкоголь.

Надмірне споживання жирних страв і солодощів позначається на складі крові. Як наслідок – підвищення рівня холестерину, глюкози.

Переїдання, зловживання алкоголем негативно впливає й на серцево-судинну та нервову системи, опорно-руховий апарат. Це значний стрес для організму.

Не рекомендується голодувати перед застіллям. Якщо ж ви розумієте, що не зможете втриматися від спокус, варто заздалегідь проконсультуватися з лікарем щодо вживання ферментних препаратів, які допоможуть травленню, утім не варто призначати їх собі самостійно.

Лікарі радять приготувати здорове меню і дотримуватися таких рекомендацій:

  • м’ясо або рибу краще запекти у духовці, ніж смажити;
  • варто обмежити кількість консервованих продуктів і копченостей на столі;
  • відмовтеся від магазинних майонезів. Замість них приготуйте домашній майонез. А ще краще зробіть заправку з йогурту чи кефіру із зеленню;
  • збільшіть кількість овочевих салатів;
  • десерти, такі як торти й тістечка, краще замінити фруктами;
  • відмовтеся від солодких газованих напоїв, що містять багато цукру. Натомість споживайте більше питної води, узвару або морсу;
  • не слід їсти гарячу та дуже холодну їжу за один прийом (це може викликати спазм шлунка). Жирну їжу краще доповнювати овочевим гарніром;
  • стежте за розміром порцій і не змушуйте себе доїдати все, що є на тарілці.

Окремо підкреслюється, що безпечної дози алкоголю не існує, а людям із хронічними захворюваннями краще взагалі відмовитися від його вживання під час свят.

яке сьогодні свято Новий рік свято

