Жирная пища и алкоголь: врачи предупредили об опасности новогодних застолий

Врачи-гастроэнтерологи подчеркивают: чрезмерные застолья и сочетание большого количества еды с алкоголем могут привести к серьезным последствиям для организма.

В Департаменте здравоохранения КГГА отмечают, что, как указал врач-гастроэнтеролог, заслуженный врач Украины Игорь Червак, новогодний стол часто провоцирует переедание, что создает чрезмерную нагрузку на желудок, поджелудочную железу и печень. По его словам, последствиями могут быть тошнота, тяжесть и боль в животе, обострение хронических заболеваний, в частности панкреатита, а в отдельных случаях — необходимость госпитализации.

Медик объясняет, что первым сигналом опасности является ощущение переполненности и тяжести, которые свидетельствуют о том, что организм не успевает справиться с большим количеством пищи. В ответ могут возникать спазмы, нарушения моторики пищеварительного тракта, а также рвота как защитная реакция.

Значительное количество жирной пищи, жареных блюд, злоупотребление специями и приправами может вызвать спастическую боль в животе и нарушения моторики.

Если игнорировать сигналы организма и систематически переедать в течение праздников, последствия могут быть значительно более серьезными. Одно из самых распространенных «праздничных» заболеваний — острый панкреатит. Воспаление поджелудочной железы возникает из-за двойного удара: большое количество жирной пищи плюс алкоголь.

Чрезмерное потребление жирных блюд и сладостей отражается на составе крови. В результате повышается уровень холестерина и глюкозы.

Переедание и злоупотребление алкоголем негативно влияют также на сердечно-сосудистую и нервную системы, опорно-двигательный аппарат. Это значительный стресс для организма.

Не рекомендуется голодать перед застольем. Если же вы понимаете, что не сможете удержаться от соблазнов, стоит заранее проконсультироваться с врачом относительно приема ферментных препаратов, которые помогут пищеварению, однако не следует назначать их себе самостоятельно.

Врачи советуют подготовить здоровое меню и придерживаться следующих рекомендаций:

мясо или рыбу лучше запекать в духовке, а не жарить;

следует ограничить количество консервированных продуктов и копченостей на столе;

откажитесь от магазинных майонезов. Вместо них приготовьте домашний майонез. А еще лучше — сделайте заправку из йогурта или кефира с зеленью;

увеличьте количество овощных салатов;

десерты, такие как торты и пирожные, лучше заменить фруктами;

откажитесь от сладких газированных напитков, содержащих много сахара. Вместо этого употребляйте больше питьевой воды, узвара или морса;

не следует есть горячую и очень холодную пищу за один прием (это может вызвать спазм желудка). Жирную пищу лучше дополнять овощным гарниром;

следите за размером порций и не заставляйте себя доедать все, что есть на тарелке.

Отдельно подчеркивается, что безопасной дозы алкоголя не существует, а людям с хроническими заболеваниями лучше вообще отказаться от его употребления во время праздников.

