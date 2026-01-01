США спростували заяви Кремля про нібито спробу України вразити Путіна дроном, а Трамп назвав їх блефом — WSJ

Американська розвідка не підтвердила «атаку дронів» на Путіна.

Американські посадовці з національної безпеки дійшли висновку, що Україна не намагалася вразити очільника Кремля Володимира Путіна або одну з його резиденцій під час нібито дронової атаки. Таким чином США спростували твердження Москви про замах на російського лідера. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, оцінка американської розвідки, зокрема Центральне розвідувальне управління, свідчить, що жодного замаху на Путіна не було.

На тлі цих висновків президент США Дональд Трамп публічно применшив російські заяви про нібито атаку. Він поширив у соцмережі Truth Social матеріал New York Post із заголовком, у якому стверджується, що твердження Кремля є блефом і що саме Росія залишається перешкодою для миру.

Як зазначає WSJ, допис Трампа з’явився після того, як директор ЦРУ Джон Реткліфф поінформував його про оцінки американської розвідки. США мають широкі можливості для моніторингу повітряного простору та військової активності Росії, зокрема через супутники, радари та перехоплення зв’язку.

Раніше Трамп заявляв, що був «дуже розлючений» після телефонної розмови з Путіним, під час якої російський президент стверджував, що українські дрони нібито цілилися в його резиденцію. Водночас американський лідер визнав, що не виключає можливості, що такого нападу взагалі не було.

Допис Трампа в Truth Social з посиланням на медіарепортаж, який називав Росію перешкодою для миру, став одним з його найгостріших недавніх закидів Кремлю.

Україна, зі свого боку, заперечує будь-яку причетність до атак на резиденцію Путіна. Українські посадовці наголошують, що Кремль може використовувати подібні заяви як привід для загострення позиції на мирних переговорах та для тиску на відносини між Києвом і Вашингтоном.

Попри це, Міністерство оборони РФ заявило про нібито перехоплення десятків українських дронів, а також оприлюднило відео зі «збитим безпілотником». Ці твердження пролунали після зустрічі Трампа з Президентом України Володимир Зеленський, яку глава Білого дому назвав «відмінною» та навіть допустив можливість візиту до Києва.

