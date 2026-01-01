  1. В мире

США опровергли заявления Кремля о якобы попытке Украины поразить Путина дроном, а Трамп назвал их блефом — WSJ

09:07, 1 января 2026
Американская разведка не подтвердила «атаку дронов» на Путина.
Американские чиновники в сфере национальной безопасности пришли к выводу, что Украина не пыталась поразить главу Кремля Владимира Путина или одну из его резиденций во время якобы дроновой атаки. Таким образом США опровергли утверждения Москвы о покушении на российского лидера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, оценка американской разведки, в частности Центрального разведывательного управления, свидетельствует о том, что никакого покушения на Путина не было.

На фоне этих выводов президент США Дональд Трамп публично преуменьшил российские заявления о якобы атаке. Он распространил в соцсети Truth Social материал New York Post с заголовком, в котором утверждается, что заявления Кремля являются блефом и что именно Россия остается препятствием для мира.

Как отмечает WSJ, пост Трампа появился после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал его об оценках американской разведки. США имеют широкие возможности для мониторинга воздушного пространства и военной активности России, в частности через спутники, радары и перехват связи.

Ранее Трамп заявлял, что был «очень разгневан» после телефонного разговора с Путиным, во время которого российский президент утверждал, что украинские дроны якобы нацеливались на его резиденцию. В то же время американский лидер признал, что не исключает возможности, что такого нападения вообще не было.

Сообщение Трампа в Truth Social со ссылкой на медиарепортаж, называвший Россию препятствием для мира, стало одним из его острейших недавних упреков Кремля.

Украина, в свою очередь, отрицает какую-либо причастность к атакам на резиденцию Путина. Украинские чиновники подчеркивают, что Кремль может использовать подобные заявления как повод для ужесточения позиции на мирных переговорах и для давления на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Несмотря на это, Министерство обороны РФ заявило о якобы перехвате десятков украинских дронов, а также опубликовало видео со «сбитым беспилотником». Эти утверждения прозвучали после встречи Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которую глава Белого дома назвал «отличной» и даже допустил возможность визита в Киев.

Украина Дональд Трамп

