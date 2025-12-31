  1. В Україні

Щоденна психологічна підтримка в смартфоні: які застосунки радить Мінветеранів

22:18, 31 грудня 2025
У міністерстві наголошують, що цифрові сервіси можуть бути щоденною підтримкою, але не замінюють роботу з фахівцем.
Міністерство у справах ветеранів України повідомило про добірку мобільних застосунків, які можуть допомогти ветеранам і ветеранкам у складні моменти або стати інструментом щоденної турботи про психічне здоров’я. У відомстві підкреслюють, що такі сервіси не є заміною консультації лікаря чи роботи з психологом або психотерапевтом.

До переліку увійшов застосунок Svitlo — український сервіс для психологічної турботи про себе, створений на основі науково обґрунтованих методик. У ньому доступні медитативні практики, поведінкові вправи та трекери настрою, які допомагають краще розуміти власний стан, знижувати рівень тривожності й підтримувати емоційну рівновагу. Вправи мають коротку тривалість і можуть доповнювати роботу з психотерапевтом. Застосунок безкоштовний, з платними додатковими функціями.

Також Мінветеранів звертає увагу на застосунок «Тиша» — український безкоштовний сервіс для медитацій і дихальних практик. Він містить понад 80 медитацій, курси для користувачів з різним рівнем досвіду, таймери та практики для заспокоєння і концентрації.

У добірці є й застосунок «База» — український безоплатний та анонімний сервіс, що містить матеріали про адаптацію після служби, поради щодо роботи зі стресом, тривогою та наслідками контузій, вправи для покращення сну, трекер емоційного стану, а також можливість анонімно поставити запитання психотерапевту.

Окремо відзначено PFA Mobile Ukraine — застосунок першої психологічної допомоги. Він пропонує чіткі алгоритми дій у стані шоку чи паніки, інструкції для підтримки після травматичних подій та психоосвітні матеріали про реакції психіки у кризових ситуаціях.

До переліку також включено BetterMe: Mental Health — застосунок, адаптований для українських користувачів. Він допомагає виконувати дихальні вправи для зниження напруги, використовувати медитації для покращення сну та отримувати підтримку через чат у зручному форматі.

Крім того, згадується PE Coach 2 — англомовний застосунок, розроблений для ветеранів США. Він може бути корисним тим, хто вже проходить терапію з фахівцем з посттравматичного стресового розладу. У застосунку можна фіксувати думки, емоції та рівень тривожності, виконувати вправи для роботи з ПТСР і користуватися покроковими інструкціями під час панічних атак.

У Мінветеранів наголошують, що мобільні застосунки не замінюють професійну допомогу, однак можуть стати корисною щоденною підтримкою та допомогти краще розуміти власний психологічний стан. У разі потреби у фаховій допомозі ветеранам і ветеранкам радять звертатися до Реєстру психологів, які працюють з ветеранами та мають відповідний досвід роботи з наслідками війни.

військові ветерани

