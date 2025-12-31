Ежедневная психологическая поддержка в смартфоне: какие приложения рекомендует Минветеранов

В министерстве отмечают, что цифровые сервисы могут быть ежедневной поддержкой, но не заменяют работу со специалистом.

Министерство по делам ветеранов Украины сообщило о подборке мобильных приложений, которые могут помочь ветеранам и ветеранам в сложные моменты или стать инструментом ежедневной заботы о психическом здоровье. В ведомстве подчеркивают, что такие сервисы не являются заменой консультации врача или работы с психологом или психотерапевтом.

В перечень вошло приложение Svitlo — украинский сервис для психологической заботы о себе, созданный на основе научно обоснованных методик. В нем доступны медитативные практики, поведенческие упражнения и трекеры настроения, которые помогают лучше понимать собственное состояние, снижать уровень тревожности и поддерживать эмоциональное равновесие. Упражнения имеют короткую продолжительность и могут дополнять работу с психотерапевтом. Приложение бесплатное, с платными дополнительными функциями.

Также Минветеранов обращает внимание на приложение «Тишина» — украинский бесплатный сервис для медитаций и дыхательных практик. Он содержит более 80 медитаций, курсы для пользователей с разным уровнем опыта, таймеры и практики для успокоения и концентрации.

В подборке есть и приложение «База» — украинский бесплатный и анонимный сервис, содержащий материалы об адаптации после службы, советы по работе со стрессом, тревогой и последствиями контузий, упражнения для улучшения сна, трекер эмоционального состояния, а также возможность анонимно задать вопрос психотерапевту.

Отдельно отмечено PFA Mobile Ukraine — приложение первой психологической помощи. Оно предлагает четкие алгоритмы действий в состоянии шока или паники, инструкции для поддержки после травматических событий и психообразовательные материалы о реакциях психики в кризисных ситуациях.

В список также включено BetterMe: Mental Health — приложение, адаптированное для украинских пользователей. Оно помогает выполнять дыхательные упражнения для снижения напряжения, использовать медитации для улучшения сна и получать поддержку через чат в удобном формате.

Кроме того, упоминается PE Coach 2 — англоязычное приложение, разработанное для ветеранов США. Оно может быть полезно тем, кто уже проходит терапию у специалиста по посттравматическому стрессовому расстройству. В приложении можно фиксировать мысли, эмоции и уровень тревожности, выполнять упражнения для работы с ПТСР и пользоваться пошаговыми инструкциями во время панических атак.

В Минветеранов подчеркивают, что мобильные приложения не заменяют профессиональную помощь, однако могут стать полезной ежедневной поддержкой и помочь лучше понимать собственное психологическое состояние. В случае необходимости в профессиональной помощи ветеранам и ветеранам советуют обращаться в Реестр психологов, которые работают с ветеранами и имеют соответствующий опыт работы с последствиями войны.

