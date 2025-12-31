  1. Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

20:00, 31 грудня 2025
Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.
Шановні читачі «Судово-юридичної газети»!

Щиро вітаю вас із Новим 2026 роком.

Як для мене, так і для нашого видання принциповою залишається позиція, якої ми дотримувалися раніше й будемо дотримуватися надалі: незалежність судової влади є основою правової держави, а захист суддів і працівників судів від тиску, маніпуляцій та дискредитації — не абстрактна ідея, а необхідна умова нормального функціонування правосуддя у 2026 році.

Ми добре розуміємо, в яких складних умовах сьогодні працює судова система. Саме тому вважаємо своїм обов’язком послідовно відстоювати принципи незалежності суду, говорити про проблеми відкрито й відповідально, не підмінюючи зміст гучними заголовками чи спрощеними оцінками.

Наше медіа й надалі залишатиметься відкритим майданчиком для суддів і працівників судів.

Ми готові публікувати професійні матеріали, авторські колонки, блоги, позиції та практичний досвід — усе, що сприяє чесному діалогу, взаєморозумінню й підвищенню довіри до судової системи. Відкритість і фахова розмова — це не загроза незалежності, а спосіб її посилення.

Ми не дозволимо знецінювати незалежність судової влади. Наша єдність має бути не на словах, а спільною відповідальністю — у позиціях, у взаємній підтримці й у готовності твердо відстоювати базові принципи професії, без пафосу, але з усвідомленням наслідків.

Щиро вірю, що 2026 рік принесе більше можливостей для спокійної й зваженої роботи — коли незалежність суду не потребує постійного захисту, а повага до кожного працівника судової системи є очевидною та безумовною.

Міцного здоров’я, професійної стійкості, підтримки колег і внутрішньої рівноваги. Нехай у роботі буде більше визначеності та результату, а в житті — тепла, спокою й упевненості в майбутньому.

З повагою,

Святослав Пограничний,

шеф-редактор «Судово-юридичної газети»

