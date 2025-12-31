Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Уважаемые читатели «Судебно-юридической газеты»!

Искренне поздравляю вас с Новым 2026 годом.

Как для меня, так и для нашего издания принципиальной остается позиция, которой мы придерживались ранее и будем придерживаться и в дальнейшем: независимость судебной власти является основой правового государства, а защита судей и работников судов от давления, манипуляций и дискредитации — не абстрактная идея, а необходимое условие нормального функционирования правосудия в 2026 году.

Мы хорошо понимаем, в каких сложных условиях сегодня работает судебная система. Именно поэтому считаем своим долгом последовательно отстаивать принципы независимости суда, говорить о проблемах открыто и ответственно, не подменяя содержание громкими заголовками или упрощенными оценками.

Наше медиа и в дальнейшем будет оставаться открытой площадкой для судей и работников судов.

Мы готовы публиковать профессиональные материалы, авторские колонки, блоги, позиции и практический опыт — все, что способствует честному диалогу, взаимопониманию и повышению доверия к судебной системе. Открытость и профессиональный разговор — это не угроза независимости, а способ ее усиления.

Мы не позволим обесценивать независимость судебной власти. Наше единство должно быть не на словах, а общей ответственностью — в позициях, во взаимной поддержке и в готовности твердо отстаивать базовые принципы профессии, без пафоса, но с осознанием последствий.

Искренне верю, что 2026 год принесет больше возможностей для спокойной и взвешенной работы — когда независимость суда не требует постоянной защиты, а уважение к каждому работнику судебной системы является очевидным и безусловным.

Крепкого здоровья, профессиональной стойкости, поддержки коллег и внутреннего равновесия. Пусть в работе будет больше определенности и результата, а в жизни — тепла, спокойствия и уверенности в будущем.

С уважением,

Святослав Пограничный,

шеф-редактор «Судебно-юридической газеты»