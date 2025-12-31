  1. В Україні

Україна продовжила наукові дослідження в Антарктиці до 2027 року

22:00, 31 грудня 2025
Кабмін продовжив програму полярних досліджень та роботу станції «Академік Вернадський».
Кабмін прийняв рішення про продовження дії Державної цільової науково-технічної програми досліджень в Антарктиці ще на два роки — до кінця 2027 року.

За даними Міносвіти, рішення дає змогу зберегти безперервність і сталість українських полярних досліджень та стабільну присутність держави в одному з ключових регіонів глобальної науки. Програма охоплює роботу антарктичних експедицій, діяльність станції «Академік Вернадський» та використання науково-дослідного судна «Ноосфера».

Програма передбачає не лише проведення фундаментальних і прикладних досліджень, а й комплекс організаційно-технічних заходів: матеріально-технічне й логістичне забезпечення експедицій, модернізацію антарктичної інфраструктури, участь у міжнародних наукових ініціативах відповідно до рішень Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR).

В міністерстві зазначають, що станція «Академік Вернадський» є одним із ключових пунктів довготривалих кліматичних, атмосферних і геомагнітних спостережень в Антарктиці. Ці дані є частиною міжнародних наукових масивів і використовуються для аналізу кліматичних змін, прогнозування погодних процесів та прикладних досліджень.

За даними відомства, важливим складником програми є міжнародна співпраця. У поточному антарктичному сезоні судно «Ноосфера» працює в партнерстві з науковими командами США, Великої Британії, Польщі, Чехії, Мексики та Колумбії. Продовження програми дає змогу зберегти наукову спадковість, дані та інвестиції держави в полярні дослідження навіть в умовах війни.

Після завершення війни уряд планує підготовку та ухвалення нової десятирічної програми полярних досліджень, суттєво розширеної порівняно з чинною.

