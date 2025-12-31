  1. В Украине

Украина продлила научные исследования в Антарктике до 2027 года

22:00, 31 декабря 2025
Кабмин продлил программу полярных исследований и работу станции «Академик Вернадский».
Кабмин принял решение о продлении действия Государственной целевой научно-технической программы исследований в Антарктике еще на два года — до конца 2027 года.

По данным Минобразования, решение позволяет сохранить непрерывность и постоянство украинских полярных исследований и стабильное присутствие государства в одном из ключевых регионов глобальной науки. Программа охватывает работу антарктических экспедиций, деятельность станции «Академик Вернадский» и использование научно-исследовательского судна «Ноосфера».

Программа предусматривает не только проведение фундаментальных и прикладных исследований, но и комплекс организационно-технических мероприятий: материально-техническое и логистическое обеспечение экспедиций, модернизацию антарктической инфраструктуры, участие в международных научных инициативах в соответствии с решениями Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR).

В министерстве отмечают, что станция «Академик Вернадский» является одним из ключевых пунктов долгосрочных климатических, атмосферных и геомагнитных наблюдений в Антарктике. Эти данные являются частью международных научных массивов и используются для анализа климатических изменений, прогнозирования погодных процессов и прикладных исследований.

По данным ведомства, важной составляющей программы является международное сотрудничество. В текущем антарктическом сезоне судно «Ноосфера» работает в партнерстве с научными командами США, Великобритании, Польши, Чехии, Мексики и Колумбии. Продолжение программы позволяет сохранить научную преемственность, данные и инвестиции государства в полярные исследования даже в условиях войны.

После завершения войны правительство планирует подготовку и принятие новой десятилетней программы полярных исследований, существенно расширенной по сравнению с действующей.

Кабинет Министров Украины Украина

Лента новостей

