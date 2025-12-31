Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Проектом закону №14333 пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, зокрема доповнити пункт 4 частини першої статті 89 новою нормою, яка передбачає включення до видатків місцевих бюджетів витрат на здійснення одноразової грошової виплати ветеранам праці зі стажем роботи 50 років.

Ініціатори законопроєкту наголошують, що наразі в українському законодавстві існує прогалина у правовому регулюванні питань соціального захисту ветеранів праці, які мають надзвичайно тривалий загальний стаж роботи — не менше 50 років. А також об’єктивна потреба у належному державному й суспільному визнанні їхнього багаторічного трудового внеску в економічний, соціальний і суспільний розвиток України.

Які зміни пропонуються

Згідно із законопроєктом пропонується доповнити пункт 4 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України підпунктом «ґ», який передбачає здійснення одноразової грошової виплати ветеранам праці зі загальним стажем роботи не менше 50 років у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат з метою їх соціального захисту, матеріальної підтримки та визнання багаторічного внеску в економічний і суспільний розвиток держави.

Також пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України. Зокрема, статтю 7 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» планують доповнити частиною другою, яка надає ветеранам праці з 50-річним стажем роботи право на отримання одноразової грошової виплати у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат за рахунок бюджетів сільських, селищних і міських територіальних громад у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Крім того, пункт «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонують доповнити підпунктом 6, який передбачає надання органами місцевого самоврядування одноразової грошової виплати ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат з метою соціального захисту, матеріальної підтримки та визнання їхнього багаторічного внеску в розвиток держави.

У пояснювальній записці йдеться, що запровадження на законодавчому рівні права ветеранів праці з відповідним стажем на одноразову грошову виплату у чітко визначеному розмірі, а також встановлення обов’язку органів місцевого самоврядування здійснювати таку виплату за рахунок місцевих бюджетів сприятиме усуненню наявної правової невизначеності, забезпеченню єдиного підходу до соціального захисту цієї категорії громадян на всій території України та реалізації конституційних принципів соціальної спрямованості держави, поваги до праці й визнання особистого внеску громадян у розвиток суспільства.

Метою законопроєкту є підвищення рівня соціального захисту ветеранів праці та забезпечення справедливого визнання їхнього багаторічного трудового внеску шляхом запровадження одноразової грошової виплати у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.

