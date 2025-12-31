Росія поширює у TikTok ніби-то «гумористичні» ШІ-відео про атаки на ТЦК – ЦПД РНБО

ЦПД заявив про нову хвилю ШІ-відео в TikTok із закликами до насильства проти військових ТЦК, які маскують під «гумористичний контент».

Центр протидії дезінформації зафіксував нову хвилю поширення в TikTok відео, згенерованих за допомогою штучного інтелекту, у яких заохочується насильство щодо військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Такі ролики подаються як «гумористичний контент». Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними Центру, у відео використовується повторюваний візуальний сценарій: літні жінки нібито спускають собак на представників ТЦК, які здійснюють заходи з оповіщення населення. Автори контенту намагаються подати ці сцени як «кумедну й справедливу реакцію», хоча фактично йдеться про перешкоджання законним діям військовослужбовців.

У ЦПД зазначають, що подібні ролики є частиною ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на зрив мобілізаційних процесів в Україні. Через висміювання, дегуманізацію та виправдання насильства противник намагається спровокувати конфлікти між цивільними та військовими та послабити внутрішню стійкість українського суспільства.

