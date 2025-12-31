Россия распространяет в TikTok якобы «юмористические» ИИ-видео об атаках на ТЦК – ЦПД СНБО

ЦПД заявил о новой волне ИИ-видео в TikTok с призывами к насилию против военных ТЦК, которые маскируют под «юмористический контент».

Центр противодействия дезинформации зафиксировал новую волну распространения в TikTok видео, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, в которых поощряется насилие в отношении военнослужащих территориальных центров комплектования. Такие ролики подаются как «юмористический контент». Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По данным Центра, в видео используется повторяющийся визуальный сценарий: пожилые женщины якобы спускают собак на представителей ТЦК, которые осуществляют меры по оповещению населения. Авторы контента пытаются представить эти сцены как «забавную и справедливую реакцию», хотя фактически речь идет о препятствовании законным действиям военнослужащих.

В ЦПД отмечают, что подобные ролики являются частью более широкой российской информационной операции, направленной на срыв мобилизационных процессов в Украине. Посредством высмеивания, дегуманизации и оправдания насилия противник пытается спровоцировать конфликты между гражданскими и военными и ослабить внутреннюю устойчивость украинского общества.

