15 000 євро за фіктивне працевлаштовуватися до університету заради бронювання — у Києві викрили схему

07:00, 9 березня 2026
Жінка допомагала чоловікам призовного віку фіктивно працевлаштовуватися до університету заради бронювання.
У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо киянки, яка пропонувала свої послуги щодо фіктивного працевлаштування чоловіків до одного з вищих навчальних закладів столиці з задля бронювання. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«За таку допомогу жінка брала з військовозобов’язаних 15 000 євро, з яких 5000 євро для неї, а решта – працівнику університету, який сприяв працевлаштуванню в навчальному закладі. Затримали жінку відразу після отримання 5000 євро», - заявили у відомстві.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Обвинувальний акт щодо працівника університету, який сприяв киянці у фіктивному працевлаштуванні чоловіків до навчального закладу, було скеровано до суду у лютому.

прокуратура Київ бронювання

