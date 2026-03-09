15 000 євро за фіктивне працевлаштовуватися до університету заради бронювання — у Києві викрили схему
У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо киянки, яка пропонувала свої послуги щодо фіктивного працевлаштування чоловіків до одного з вищих навчальних закладів столиці з задля бронювання. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
«За таку допомогу жінка брала з військовозобов’язаних 15 000 євро, з яких 5000 євро для неї, а решта – працівнику університету, який сприяв працевлаштуванню в навчальному закладі. Затримали жінку відразу після отримання 5000 євро», - заявили у відомстві.
Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Обвинувальний акт щодо працівника університету, який сприяв киянці у фіктивному працевлаштуванні чоловіків до навчального закладу, було скеровано до суду у лютому.
