15 000 євро за фіктивне працевлаштовуватися до університету заради бронювання — у Києві викрили схему

Жінка допомагала чоловікам призовного віку фіктивно працевлаштовуватися до університету заради бронювання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо киянки, яка пропонувала свої послуги щодо фіктивного працевлаштування чоловіків до одного з вищих навчальних закладів столиці з задля бронювання. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«За таку допомогу жінка брала з військовозобов’язаних 15 000 євро, з яких 5000 євро для неї, а решта – працівнику університету, який сприяв працевлаштуванню в навчальному закладі. Затримали жінку відразу після отримання 5000 євро», - заявили у відомстві.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Обвинувальний акт щодо працівника університету, який сприяв киянці у фіктивному працевлаштуванні чоловіків до навчального закладу, було скеровано до суду у лютому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.