Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада пропонує забезпечити збереження права на соціальні гарантії дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від формального оформлення відповідного статусу. Парламентарі підготували зміни до статті 5 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», йдеться про проєкт закону № 14338.

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 5 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо збереження права на соціальні гарантії дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від формального оформлення відповідного статусу.

Зокрема, передбачається встановити, що невжиття органами опіки та піклування заходів щодо офіційного оформлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування до досягнення нею повноліття, не може бути підставою для позбавлення її права на отримання соціальних гарантій, передбачених законодавством.

У пояснювальній записці йдеться, що статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, визначається відповідно до законодавства як становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення та отримання передбачених законодавством пільг і підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування.

Водночас, положеннями законодавства не визначено, чи має право дитина, яка фактично була позбавлена батьківського піклування і тривалий час перебувала на повному державному утриманні як дитина, позбавлена батьківського піклування, користувалася відповідними пільгами, але органами державної влади не було здійснено заходів щодо офіційного оформлення такого статусу до досягнення нею повноліття, на відповідні соціальні гарантії.

Як наголошують автори законопроєкту, Верховний Суд неодноразово звертав увагу на те, що принцип законних очікувань полягає в обов’язку органів влади дотримуватися не лише правових актів, а й власних обіцянок та створених ними очікувань. На думку авторів законопроєкту, цей підхід дозволяє людям, на яких поширюється дія рішень органів влади, завбачливо планувати свою поведінку та очікувати передбачуваних наслідків.

Водночас таке право може залишатися нереалізованим через неналежний захист державою прав дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому автори законопроєкту вважають доцільним доповнити положення чинного законодавства, передбачивши збереження права на соціальні гарантії для таких дітей незалежно від формального оформлення їхнього статусу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.