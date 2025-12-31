Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада предлагает обеспечить сохранение права на социальные гарантии детей, лишённых родительской опеки, независимо от формального оформления соответствующего статуса. Парламентарии подготовили изменения к статье 5 Закона Украины «О обеспечении организационно-правовых условий социального защиты детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки», речь идёт о проекте закона № 14338.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 5 Закона Украины «О обеспечении организационно-правовых условий социального защиты детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки» с целью сохранения права на социальные гарантии детей, лишённых родительской опеки, независимо от формального оформления соответствующего статуса.

В частности, предполагается установить, что несоблюдение органами опеки и попечительства мер по официальному оформлению статуса ребёнка-сироты или ребёнка, лишённого родительской опеки до достижения им совершеннолетия, не может быть основанием для лишения его права на получение социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

В пояснительной записке говорится, что статус ребёнка-сироты и ребёнка, лишённого родительской опеки, определяется в соответствии с законодательством как положение ребёнка, которое предоставляет ему право на полное государственное обеспечение и получение предусмотренных законодательством льгот и подтверждается комплектом документов, удостоверяющих обстоятельства, по которым ребёнок лишён родительской опеки.

В то же время положениями законодательства не определено, имеет ли право ребёнок, который фактически был лишён родительской опеки и длительное время находился на полном государственном обеспечении как ребёнок, лишённый родительской опеки, пользовался соответствующими льготами, но органами государственной власти не были предприняты меры по официальному оформлению такого статуса до достижения им совершеннолетия, на соответствующие социальные гарантии.

Как отмечают авторы законопроекта, Верховный Суд неоднократно обращал внимание на то, что принцип законных ожиданий заключается в обязанности органов власти соблюдать не только правовые акты, но и собственные обещания и сформированные ими ожидания.

По мнению авторов законопроекта, такой подход позволяет людям, на которых распространяется действие решений органов власти, заранее планировать своё поведение и ожидать предсказуемых последствий.

В то же время такое право может оставаться нереализованным из-за ненадлежащей защиты государством прав детей, лишённых родительской опеки. Поэтому авторы законопроекта считают целесообразным дополнить положения действующего законодательства, предусмотрев сохранение права на социальные гарантии для таких детей независимо от формального оформления их статуса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.