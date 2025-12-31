  1. Публікації
Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

19:00, 31 грудня 2025
Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.
В Україні готують зміни до Сімейного кодексу, а саме планується доповнити статтю 190 новою частиною. Про це йдеться в проєкті закону № 14336, який зареєстрували на сайті Верховної Ради.

У законопроєкті пропонується доповнити статтю 190 частиною восьмою такого змісту: « Під час розгляду справи про стягнення аліментів платник аліментів може передати нерухоме майно в рахунок аліментів. При вирішенні питання про передачу нерухомого майна в рахунок аліментів висновок органу опіки та піклування є обов’язковим».

У пояснювальній записці йдеться, що статтею 190 Сімейного кодексу України встановлено можливість припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно шляхом укладання угоди.

Зокрема, відповідно до частини першої цієї статті  Сімейного кодексу України, один з батьків дитини, хто проживає разом з нею чи окремо може з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Однак автори законопроєкту, зазначають, що Сімейним кодексом України не врегульовані питання щодо передачі нерухомого майна в рахунок аліментів безпосередньо під час судового розгляду.

Законопроєкт спрямований на удосконалення положень Сімейного кодексу України в частині передачі нерухомого майна в рахунок аліментів під час судового розгляду.

Верховна Рада України аліменти сімейний кодекс нерухомість

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

