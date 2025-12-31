Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

В Украине готовят изменения в Семейный кодекс, а именно планируется дополнить статью 190 новой частью. Об этом говорится в проекте закона № 14336, который зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

В законопроекте предлагается дополнить статью 190 частью восьмой следующего содержания: «Во время рассмотрения дела о взыскании алиментов плательщик алиментов может передать недвижимое имущество в счет алиментов. При решении вопроса о передаче недвижимого имущества в счет алиментов заключение органа опеки и попечительства является обязательным».

В пояснительной записке говорится, что статьей 190 Семейного кодекса Украины установлена возможность прекращения права на алименты на ребенка в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество путем заключения соглашения.

В частности, согласно части первой этой статьи Семейного кодекса Украины, один из родителей ребенка, который проживает вместе с ним или отдельно, с разрешения органа опеки и попечительства может заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, квартиру, земельный участок и т. д.).

Однако авторы законопроекта отмечают, что Семейным кодексом Украины не урегулированы вопросы передачи недвижимого имущества в счет алиментов непосредственно во время судебного разбирательства.

Законопроект направлен на совершенствование положений Семейного кодекса Украины в части передачи недвижимого имущества в счет алиментов во время судебного разбирательства.

