Хвороба дитини під час відпустки: чи мають батьки право на продовження відпочинку

Що говорить трудове законодавство про щорічну та додаткову соціальну відпустку на дітей і в яких випадках відпустку можуть продовжити або перенести.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники, які користуються додатковою соціальною відпусткою на дітей, часто ставлять запитання: чи продовжується така відпустка, якщо під час неї захворіла дитина? Відповідь посадовців управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області — однозначна.

Як пояснюють фахівці, ані щорічна відпустка, ані додаткова соціальна відпустка на дітей не продовжуються і не переносяться, якщо під час відпустки захворіла саме дитина. Причина проста: трудове законодавство чітко розмежовує ситуації тимчасової непрацездатності.

У чому ключовий нюанс

Норми законодавства передбачають продовження або перенесення відпустки лише у разі хвороби самого працівника, а не члена його сім’ї. Тобто лікарняний по догляду за дитиною не є підставою для автоматичного коригування відпустки.

Коли відпустку все ж можуть продовжити

Відпустка підлягає продовженню або перенесенню лише тоді, коли працівник сам є тимчасово непрацездатним. Це прямо передбачено частиною сьомою статті 20 Закону України «Про відпустки». У такому разі:

відпустка або продовжується на кількість днів, що припадають на лікарняний,

або переноситься на інший період.

Вибір варіанту залишається за працівником, однак рішення обов’язково узгоджується з роботодавцем і оформлюється відповідним наказом.

Що варто знати працівникам

Фахівці радять уважно планувати відпустки, особливо додаткові соціальні, і зважати на те, що хвороба дитини не змінює їх тривалості. Водночас у разі власної непрацездатності працівник має повне право скористатися передбаченими законом гарантіями.

Таким чином, відповідь на запитання батьків чітка: додаткова відпустка “на дітей” у разі хвороби дитини не продовжується — це прямо випливає з чинного трудового законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.