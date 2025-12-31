Хвороба дитини під час відпустки: чи мають батьки право на продовження відпочинку
Працівники, які користуються додатковою соціальною відпусткою на дітей, часто ставлять запитання: чи продовжується така відпустка, якщо під час неї захворіла дитина? Відповідь посадовців управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області — однозначна.
Як пояснюють фахівці, ані щорічна відпустка, ані додаткова соціальна відпустка на дітей не продовжуються і не переносяться, якщо під час відпустки захворіла саме дитина. Причина проста: трудове законодавство чітко розмежовує ситуації тимчасової непрацездатності.
У чому ключовий нюанс
Норми законодавства передбачають продовження або перенесення відпустки лише у разі хвороби самого працівника, а не члена його сім’ї. Тобто лікарняний по догляду за дитиною не є підставою для автоматичного коригування відпустки.
Коли відпустку все ж можуть продовжити
Відпустка підлягає продовженню або перенесенню лише тоді, коли працівник сам є тимчасово непрацездатним. Це прямо передбачено частиною сьомою статті 20 Закону України «Про відпустки». У такому разі:
- відпустка або продовжується на кількість днів, що припадають на лікарняний,
- або переноситься на інший період.
Вибір варіанту залишається за працівником, однак рішення обов’язково узгоджується з роботодавцем і оформлюється відповідним наказом.
Що варто знати працівникам
Фахівці радять уважно планувати відпустки, особливо додаткові соціальні, і зважати на те, що хвороба дитини не змінює їх тривалості. Водночас у разі власної непрацездатності працівник має повне право скористатися передбаченими законом гарантіями.
Таким чином, відповідь на запитання батьків чітка: додаткова відпустка “на дітей” у разі хвороби дитини не продовжується — це прямо випливає з чинного трудового законодавства.
