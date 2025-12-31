Болезнь ребенка во время отпуска: имеют ли родители право на продление отдыха

Что говорит трудовое законодательство о ежегодном и дополнительном социальном отпуске на детей и в каких случаях отпуск могут продлить или перенести

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники, которые пользуются дополнительным социальным отпуском на детей, часто задают вопрос: продлевается ли такой отпуск, если во время него заболел ребенок? Ответ должностных лиц управления инспекционной деятельности в Кировоградской области — однозначный.

Как поясняют специалисты, ни ежегодный отпуск, ни дополнительный социальный отпуск на детей не продлеваются и не переносятся, если во время отпуска заболел именно ребенок. Причина проста: трудовое законодательство четко разграничивает ситуации временной нетрудоспособности.

В чем ключевой нюанс

Нормы законодательства предусматривают продление или перенос отпуска только в случае болезни самого работника, а не члена его семьи. То есть больничный по уходу за ребенком не является основанием для автоматической корректировки отпуска.

Когда отпуск все же могут продлить

Отпуск подлежит продлению или переносу только тогда, когда работник сам является временно нетрудоспособным. Это прямо предусмотрено частью седьмой статьи 20 Закона Украины «Об отпусках». В таком случае:

отпуск либо продлевается на количество дней, приходящихся на больничный,

либо переносится на другой период.

Выбор варианта остается за работником, однако решение обязательно согласовывается с работодателем и оформляется соответствующим приказом.

Что стоит знать работникам

Специалисты советуют внимательно планировать отпуска, особенно дополнительные социальные, и учитывать, что болезнь ребенка не меняет их продолжительность. В то же время в случае собственной нетрудоспособности работник имеет полное право воспользоваться предусмотренными законом гарантиями.

Таким образом, ответ на вопрос родителей четкий: дополнительный отпуск «на детей» в случае болезни ребенка не продлевается — это прямо вытекает из действующего трудового законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.