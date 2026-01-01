  1. В Україні

Метро в Києві працює за новим графіком: нові інтервали поїздів 1 і 2 січня

08:49, 1 січня 2026
1 та 2 січня у метро тимчасово змінять графік руху поїздів на всіх трьох лініях.
Метро в Києві працює за новим графіком: нові інтервали поїздів 1 і 2 січня
Сьогодні 1 січня та завтра 2 січня в київському метрополітені запровадять тимчасові зміни в русі поїздів на всіх трьох лініях. У КП «Київський метрополітен» пояснили, що коригування графіків пов’язане з очікуваним зменшенням кількості пасажирів у святкові дні.

Зокрема, 1 січня у ранковий пік інтервали між поїздами становитимуть 3–4 хвилини. Після завершення пікового періоду та протягом дня поїзди курсуватимуть із проміжком близько 5–6 хвилин.

2 січня рух поїздів на всіх лініях здійснюватиметься з інтервалом 3–4 хвилини впродовж усього дня, у тому числі в ранкові та вечірні пікові години.

Уже 3 та 4 січня метрополітен працюватиме за стандартним графіком вихідного дня — з інтервалами руху поїздів 6–7 хвилин.

